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На Луганщине россияне ведут хаотичные и непрерывные обстрелы, враг хочет оцепить два украинских города

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Без жертв не обходится

На Луганщине россияне ведут хаотичные и непрерывные обстрелы, враг хочет оцепить два украинских города

Сергей Гайдай Facebook

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай – об актуальной ситуации в регионе:

"В Северодонецке четверо погибших в одной многоэтажке. россияне хаотично и почти непрерывно обстреливают областной центр. Трагедия произошла в старых районах города. Когда полицейские первыми приехали на помощь, они обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей предоставили первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе".

"Все четверо находились в одной многоэтажке. Вероятно, постоянно там и жили. Или по соседству. Вчера эта улица оказалась под очень плотным обстрелом – повреждено несколько домов. Всего по городу – по меньшей мере, шесть. Столько же в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине. Еще четыре дома разрушены в Золотом и три – в Новодружеске".

"Обстрелы очень мощные. Все разрушения не всегда удается сосчитать вовремя – трудно добраться до мест событий: "Да, с двухдневным опозданием мы получили информацию, что враг снова расстрелял здание областной специализированной школы. Это интернат для детей в Горном, у которого были современные условия для их обучения. "русский мир" сделал все, чтобы их забрать. Также постоянно поступают данные о разрушенных объектах жилого фонда в Попасной и Рубежном".

"Относительно событий на фронте – враг сосредоточил усилия на проведении наступательной операции, чтобы оцепить Лисичанск и Северодонецк. Сейчас при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки вблизи Лисичанска. За минувшие сутки отбиты шестнадцать атак россиян, уничтожено восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль. Подразделения ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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