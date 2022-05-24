Уже больше 1300-х танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Скоро будет 30 тысяч живой силы
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля по 24 мая.
За понедельник Украинская Армия ликвидировала 150 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии рф составляют 29350 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 1302 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 3194 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 606 (+2) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов - 205 (+1) ед,
- вертолетов - 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4),
- крылатые ракеты - 112 (+2),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2213 (+7) ед,
- специальная техника – 43 (+0).
Как указывает Генштаб, самые большие потери россиян в понедельник наблюдались на Северодонецком направлении.
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