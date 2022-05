Борис Джонсон написал письмо украинским детям, упомянув Шахтер и Динамо

Премьер Великобритании Борис Джонсон написал эмоциональное письмо детям, пострадавшим от российской агрессии.

Глава британского правительства также призвал детей гордиться своей страной, родителями и украинскими защитниками.

To all the children of Ukraine: You are not alone. We stand with you. pic.twitter.com/aFzLK2gJu7