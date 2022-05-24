Борис Джонсон написал письмо украинским детям, упомянув Шахтер и Динамо

Премьер Великобритании Борис Джонсон написал эмоциональное письмо детям, пострадавшим от российской агрессии.

"Пока я пишу это, в вашей стране теплый и солнечный день. За зимой пришла весна. И в любой другой год такие дети, как вы, вышли бы из своих домов и школ, чтобы играть с друзьями, заниматься футболом, как ваши герои из "Шахтера" или "Динамо", просто наслаждаться тем, что должно быть неповторимым беззаботным временем в вашей жизни.

Но этот год не такой, как другие.

Когда ваш Президент показал мне экскурсию по Киеву в прошлом месяце, было очень заметно отсутствие детей и молодежи на улицах и в парках. После вторжения многие из вас были вынуждены покинуть свои дома. Вы оставили семью, друзей, домашних животных, игрушки и все, что знакомо, ищете убежища на станциях метро, ​​в отдаленных городах и даже других странах. Я не могу представить, насколько тяжелым должен был быть этот год для вас.

Многие из вас видели или пережили те вещи, которые не должен видеть ни один ребенок. Но каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным, достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена. Я не могу представить лучший пример для подражания детям и взрослым, чем вы.

Вы не одиноки. Вы, возможно, разлучены со своими друзьями дома, но у вас есть миллионы других людей по всему миру. Я верю, как и ваш президент, что Украина выиграет эту войну.

Здесь, в Соединенном Королевстве, мы вывешиваем украинские флаги на наших домах, офисах, церквях, магазинах и игровых площадках, даже на крыше моего дома на Даунинг-стрит, где окна заполнены подсолнухами, нарисованными британскими детьми. Наша молодежь рисует ваши флаги в классах и делает сине-желтые браслеты в поддержку вашей страны.

Я верю, как и ваш президент, что Украина выиграет эту войну. Я всем сердцем надеюсь, что вскоре вы сможете вернуться в свои дома, школы, семьи. И что бы ни случилось, как бы долго это ни продолжалось, мы в Великобритании никогда вас не забудем и всегда будем с гордостью называть вас своими друзьями", – подчеркнул в своем обращении Джонсон.