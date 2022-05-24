Разведка Британии: Захват россией Северодонецкого "кармана" приведет к оккупации всей Луганщины
Партнеры предоставляют данные – как положительного характера, так и негативного
Defence Intelligence 24.05
россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, стремясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. В настоящее время северное и южное направления этой операции разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.
Украинские силы оказывают сильное сопротивление, занимая хорошо укрепленные оборонительные позиции. Давно созданная Операция объединенных сил, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.
Однако россия добилась некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских частей. Захват россией Северодонецкого "кармана" приведет к тому, что вся Луганская область окажется под оккупацией. Хоть в настоящее время это и главные усилия рф, данная операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.
Если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, то это расширит пути линии связи россии и, вероятно, приведет к тому, что ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями со снабжением, как сообщает британская разведка.
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