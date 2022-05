Кулеба: Наступление рф на Донбассе — это крупнейшая битва на европейской земле со времен Второй мировой

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал новый пост в своих социальных сетях.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.