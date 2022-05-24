Кулеба: Наступление рф на Донбассе — это крупнейшая битва на европейской земле со времен Второй мировой
Ад на земле
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал новый пост в своих социальных сетях.
"Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение. Наступление россии на Донбассе — это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии и БТР".
Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022
Напомним, ранее Кулеба во время встречи с немецкими дипломатами в Берлине провел конструктивную дискуссию на счет вступления Украины в ЕС. Он отметил, что немаловажную роль в этом процессе может сыграть именно Германия.
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