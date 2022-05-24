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Кулеба: Наступление рф на Донбассе — это крупнейшая битва на европейской земле со времен Второй мировой

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Ад на земле

Кулеба: Наступление рф на Донбассе — это крупнейшая битва на европейской земле со времен Второй мировой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал новый пост в своих социальных сетях.

"Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение. Наступление россии на Донбассе — это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии и БТР".

Напомним, ранее Кулеба во время встречи с немецкими дипломатами в Берлине провел конструктивную дискуссию на счет вступления Украины в ЕС. Он отметил, что немаловажную роль в этом процессе может сыграть именно Германия.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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