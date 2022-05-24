Уникальный контент. Опубликовано аудио с крейсера москва с призывами сдаться к украинским пограничникам

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко опубликовал аудио с призывами сдаться из тогда еще целого российского крейсера "москва" к украинским пограничникам острова Змеиный. На записи слышно, как россияне предлагают сдаться, получить квартиры, хорошую зарплату и пенсию.

Тем не менее, все прекрасно знают, что россияне услышали в ответ.

Ранее мы сообщали, что автора знаменитой фразы "Русский военный корабль, иди на х*й", пограничника, чье имя пока не раскрывается, удалось освободить из российского плена. Ранее некоторые СМИ ошибочно приписывали фразу украинскому морскому пехотинцу Роману Грибову.