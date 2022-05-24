Моряки рф не хотят выполнять боевые задания, также россияне жалуются на обман со стороны командования

Внедренные против страны-оккупанта международные санкции не позволяют полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное оборудование и дизельное оборудование боевых кораблей флотилии. Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, в том числе носителях крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, приобретенные по завышенной в несколько раз цене. Теперь каждый выход в море знакомые с "импортозамещением" оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе.

Командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запасных частей средств, дало распоряжение всячески скрывать факты небоеспособности корабельного состава. Виновных в результате этой информации угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам заключения.

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Моряки 106 бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа россии, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей. Оккупанты решили тайно написать коллективные письма путина и шойгу, в которых раскрыть все финансовые махинации командования.

Также в новом перехвате телефонного разговора орк жалуется жене на ужасы войны и обман со стороны своего командования: "Я устал от этого. Здесь безумие. Никогда не думал, что так в жизни сложится, и я буду в таком дерьме. 10 числа снова зарплата придет, ну и снова нас на… (обманут). Как обычно. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на… (обманули). Здесь уже реально бунт начался. И 80% даже в бой не уходят. И мы в бой не идем. Я на строительстве больше зарабатываю".

россиянин рассказывает об огромных потерях во многих подразделениях оккупантов: "Друзей потерял многих. 15-ю самарскую бригаду вообще раз… (разбили) в г… (напрочь). Из двух тысяч человек осталось 400. 30-ю роз… (разбили) так, что там вообще в живых никого не осталось. 21-я бригада – вообще в г… (напрочь тоже). Просто одни трупы. Я такое увидел – это страшно. Молодые парни. Я здоровый мужик – схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз".

Он объясняет, что на этой войне вообще никому нельзя доверять, ведь вокруг только враги: "Здесь все враги. Нет такого, чтобы ЛНР, ДНР были за Россию. Ни х… (ничего) подобного. Все враги". В конце концов, рашист приходит к выводу, что больше не хочет так жить: "Контракт закончится, вернусь и просто уволюсь".