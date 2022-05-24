Спецназ ВСУ показал, как уничтожает россиян с помощью дрона-камикадзе - ВИДЕО

Командование Сил специальных операций ВСУ опубликовало видео применения боевого БПЛА-камикадзе.

Как говорится в сообщении, наши воины заметили, что российские оккупанты, на одной из позиций, спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. «Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери. Весь процесс уничтожения врага сняла камера, расположенная на дроне-ликвидаторе», – говорится в сообщении.

Между тем Генштаб отмечает, что такое видео впервые публикуется на широкую общественность, но боевое применение БПЛА-камикадзе является постоянной практикой для спецназа ВСУ во время войны с российскими захватчиками. «Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте», – подчеркивает Генштаб.

Также сообщается, что в результате атаки были уничтожены два экипажа россиян.