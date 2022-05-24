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Немецкий астронавт признался, что война в Украине невооруженным глазом видна из космоса

Общие новости
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Решил, что ракеты – это молнии

Немецкий астронавт признался, что война в Украине невооруженным глазом видна из космоса

NASA

Новина українською

Война в Украине невооруженным глазом видна из космоса. Об этом рассказал немецкий астронавт Маттиас Маурер, вернувшийся на Землю с Международной космической станции.

"Сначала ночью в стране было совсем темно, потому что все освещение в городах было почти на нуле. Фактически можно было узнать только Киев, а вся страна вокруг него была сплошной тьмой".

Он также рассказал, что однажды ночью увидел молнию, но понял, что это были ракеты. А днем над такими городами, как Мариуполь, стояли огромные столбы дыма, глубокие черные столбы дыма. К примеру, бои за Лиман видны на спутниковом снимке NASA (см. фото).

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/torontotv

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