Немецкий астронавт признался, что война в Украине невооруженным глазом видна из космоса

Война в Украине невооруженным глазом видна из космоса. Об этом рассказал немецкий астронавт Маттиас Маурер, вернувшийся на Землю с Международной космической станции.

"Сначала ночью в стране было совсем темно, потому что все освещение в городах было почти на нуле. Фактически можно было узнать только Киев, а вся страна вокруг него была сплошной тьмой".

Он также рассказал, что однажды ночью увидел молнию, но понял, что это были ракеты. А днем над такими городами, как Мариуполь, стояли огромные столбы дыма, глубокие черные столбы дыма. К примеру, бои за Лиман видны на спутниковом снимке NASA (см. фото).