На россии заговорили о длительной войне и не отказываются от уничтожения Украины
Три месяца их еще ничему не научили...
Патрушев, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Секретаря совбеза рф николая патрушева часто называют серым кардиналом российской политики. Кремленологи утверждают, что он имеет едва ли не наибольшее влияние на принятие решений владимиром путиным (хуйлом). Собственно, именно патрушев был одним из инициаторов нападения на Украину, очевидно, рассчитывая на скорую победу.
Но ВСУ и весь украинский народ сломали планы Кремля, заставив его корректировать краткосрочные цели. Но от уничтожения Украины там не отказываются. По крайней мере, такой вывод можно сделать из свежего интервью патрушева, который соглашается на то, что война будет долговременной.
"Мы не гонимся за сроками... Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне. Нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме", - заявил патрушев. Трудно не согласиться - россию действительно нужно разгромить, иначе она не оставит Украину в покое.
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