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Google передаст украинским преподавателям почти 50 тысяч ноутбуков

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Фирменные Chromebook

Google передаст украинским преподавателям почти 50 тысяч ноутбуков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тысячи украинских школ пострадали от бомбежек, многие семьи вынужденно покинули свои дома. И даже в таких условиях учителя героически продолжают вести учебный процесс и проводят уроки онлайн. Включаются в зумы и посылают ученикам задания из бомбоубежищ.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о партнерстве Украины с Google for Education, предусматривающим передачу 43 000 ноутбуков Chromebook для украинских преподавателей. Такая техническая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение. Сообщается, что партнерами проекта выступают ЮНЕСКО.

Также педагоги смогут пройти онлайн-обучение от Google и бесплатно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года.

Общий вклад от Google.org и сотрудников Google уже превышает 45 миллионов долларов в виде финансирования и поддержки для оказания помощи пострадавшим от войны в Украине.

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В статье: Google война с Россией Михаил Федоров
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Источник:
FEDOROV

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