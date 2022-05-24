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"Счастлив их обнять". Шевченко встретился в Италии с мамой и сестрой

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А также объяснил, почему их не пустили в Великобританию

"Счастлив их обнять". Шевченко встретился в Италии с мамой и сестрой

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился в Италии со своей родней, которая первый месяц полномасштабного вторжения россии провела в Киеве.

"Наконец-то встретились с семьей.

Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две:). Счастлив их обнять!

Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве", - написал Шевченко в своем Instagram, прикрепив фото с родными.

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Напомним, что вчера, Андрей Шевченко принял участие в благотворительном матче в Милане и даже отметился результативной передачей.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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