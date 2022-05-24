"Счастлив их обнять". Шевченко встретился в Италии с мамой и сестрой
А также объяснил, почему их не пустили в Великобританию
Фото Павла Кубанова - УАФ
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился в Италии со своей родней, которая первый месяц полномасштабного вторжения россии провела в Киеве.
"Наконец-то встретились с семьей.
Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две:). Счастлив их обнять!
Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве", - написал Шевченко в своем Instagram, прикрепив фото с родными.
Напомним, что вчера, Андрей Шевченко принял участие в благотворительном матче в Милане и даже отметился результативной передачей.
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