"Счастлив их обнять". Шевченко встретился в Италии с мамой и сестрой

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился в Италии со своей родней, которая первый месяц полномасштабного вторжения россии провела в Киеве.

"Наконец-то встретились с семьей.

Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две:). Счастлив их обнять!

Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве", - написал Шевченко в своем Instagram, прикрепив фото с родными.