Глава ГУР – о сроках захода ВСУ на территорию Крыма и потенциальном разделении россии на части

Голова управления разведки Кирилл Буданов дал большое интервью изданию "Украинская правда". Сайт UA-Футбол делится самыми интересными фрагментами беседы Буданова с журналистом УП.

"Война закончится возвращением наших оккупированных территорий, включая Крым. Присоединение Крыма не признает никто, кроме россии. Пусть признают. Они могут не признавать, что мы его вернем. До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма".

"Для россии эта война может закончиться двумя вариантами. Первый – сменой политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности россии. Подчеркиваю – при формальном. При этом варианте все обвинят лично путина и ближайшее его окружение и скажут, что россия ни при чем. Будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру. Оккупированные территории вернутся в те страны, кому они в принципе и принадлежат – в Грузию, Японию, Германию и так далее. россия же начнет возобновлять функционирование как цивилизованное государство. Начнет заново, скажем так. На определенный период времени это будет работать. Дальше нам покажет только история".