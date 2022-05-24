Три месяца полномасштабной войны: россия оккупировала 20,7% территории Украины

С момента полномасштабного вторжения армии РФ в Украину 24 февраля прошло уже три месяца. Издание Forbes указывает, что за это время россияне оккупировали пятую часть территории Украины.

В оккупации сейчас находится около 125 тыс. км² украинской территории, это 20,7% от общей площади страны.

Как отмечает Forbes, на 23 февраля 2022 года под оккупацией находилось чуть более 43 тыс. км² или 7% украинской территории. Теперь эта площадь в 2,9 раза больше.

Напомним, что россияне также пытались захватить Киев, Чернигов, Сумы и Харьков, но ВСУ выгнали оккупантов. По данным Генштаба, за три месяца были уничтожены более 29 тысяч российских военных и тысячи единиц военной техники.