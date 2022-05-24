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Три месяца полномасштабной войны: россия оккупировала 20,7% территории Украины

Общие новости
(2 голосов)

Это временно, отвоюем наши земли

Три месяца полномасштабной войны: россия оккупировала 20,7% территории Украины

Новина українською

С момента полномасштабного вторжения армии РФ в Украину 24 февраля прошло уже три месяца. Издание Forbes указывает, что за это время россияне оккупировали пятую часть территории Украины.

В оккупации сейчас находится около 125 тыс. км² украинской территории, это 20,7% от общей площади страны.

Как отмечает Forbes, на 23 февраля 2022 года под оккупацией находилось чуть более 43 тыс. км² или 7% украинской территории. Теперь эта площадь в 2,9 раза больше.

Напомним, что россияне также пытались захватить Киев, Чернигов, Сумы и Харьков, но ВСУ выгнали оккупантов. По данным Генштаба, за три месяца были уничтожены более 29 тысяч российских военных и тысячи единиц военной техники.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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aleks68
24.05.2022 в 15:25
янелоху не до этого.главное открыть очередное "дело"на порошенко.
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+1
0
хутин пуйло 88 (Десь)
24.05.2022 в 14:34
Ненечасі. Краще скажіть що там медведчук про пороха розповів!
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+1
0
demand (Изюм)
24.05.2022 в 13:58
Не гоните, накуй нам эта скорость продвижения!
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0
-2

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