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Подоляк: Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелек

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Подоляк: Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелек

Getty Images / Global Images Ukraine

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал некоторых участников Всемирного экономического форума в Давосе, которые в кулуарах говорили о том, что стоит уже перестать стрелять, чтобы вернуться к бизнесу с россией.

"Говорят, в кулуарах ВЭФ хватает разговоров, мол, не время ли прекратить огонь, договориться с кремлем и вернуться к бизнесу с россией. Это новый вирус слепоты?"

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"Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны – оружие, деньги, эмбарго".

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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