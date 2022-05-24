Подоляк: Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелек

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал некоторых участников Всемирного экономического форума в Давосе, которые в кулуарах говорили о том, что стоит уже перестать стрелять, чтобы вернуться к бизнесу с россией.

"Говорят, в кулуарах ВЭФ хватает разговоров, мол, не время ли прекратить огонь, договориться с кремлем и вернуться к бизнесу с россией. Это новый вирус слепоты?"

"Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны – оружие, деньги, эмбарго".