Подоляк: Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелек
Правильный комментарий
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал некоторых участников Всемирного экономического форума в Давосе, которые в кулуарах говорили о том, что стоит уже перестать стрелять, чтобы вернуться к бизнесу с россией.
"Говорят, в кулуарах ВЭФ хватает разговоров, мол, не время ли прекратить огонь, договориться с кремлем и вернуться к бизнесу с россией. Это новый вирус слепоты?"
"Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны – оружие, деньги, эмбарго".
Кажуть, у кулуарах @wef вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитися з Кремлем та повернутися до бізнесу з ????????. Це новий вірус сліпоти? ???????? не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець. Найкоротший шлях до закінчення війни – зброя, гроші, ембарго.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 24, 2022
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