В боях с оккупантами погиб двукратный чемпион Украины по боксу
Олег Прудкий отдал жизнь за Родину
Коллаж: talksport.com
Известный украинский боксер Олег Прудкий погиб в боях против российских оккупантов, сообщает национальная федерация бокса.
30-летний спортсмен служил в спецподразделении черкасской полиции КОРД. Место и обстоятельства его гибели не разглашаются.
Прудкий в прошлом дважды выигрывал чемпионат Украины по боксу в весовой категории до 60 кг, участвовал в международных соревнованиях, был членом полупрофессиональной команды "Украинские атаманы".
В Олега остались жена и двое маленьких дочерей. Вечная память герою!
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