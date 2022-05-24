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В боях с оккупантами погиб двукратный чемпион Украины по боксу

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Олег Прудкий отдал жизнь за Родину

В боях с оккупантами погиб двукратный чемпион Украины по боксу

Коллаж: talksport.com

Новина українською

Известный украинский боксер Олег Прудкий погиб в боях против российских оккупантов, сообщает национальная федерация бокса.

30-летний спортсмен служил в спецподразделении черкасской полиции КОРД. Место и обстоятельства его гибели не разглашаются.

Прудкий в прошлом дважды выигрывал чемпионат Украины по боксу в весовой категории до 60 кг, участвовал в международных соревнованиях, был членом полупрофессиональной команды "Украинские атаманы".

В Олега остались жена и двое маленьких дочерей. Вечная память герою!

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В статье: война с Россией Олег Прудкий
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