Юрий Сапронов: Андрей Шевченко в первый месяц войны звонил мне по два раза в день

Известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов, который является одним из главных меценатов украинского тенниса, не стал выезжать из Харькова, когда россияне пытались захватить город, а всячески помогает местным жителям.

В интервью журналисту Анатолию Хамаеву он рассказал о волонтерском движении, а разговорах с Андреем Шевченко, помощи Сергея Стаховского и главном преимуществе Украинской Армии.

- Что для вас означает дата 24.02.22?

- Начало самой страшной войны для моей страны. На Украину напало чудовище со звериным оскалом, дикари не имеющие сердца. Нелюди.

- Где Вы находились в это время?

- Дома в Харькове, проснулся от взрывов около 5 утра, поднялся на крышу дома и увидел зарево в районе Харьковского аэропорта. Понял, что началась полномасштабная война...

- Какие были ваши дальнейшие действия?

- Ночью отправили старшую дочь Катю с тремя маленькими детьми на машине в сторону западной границы Украины, куда они добрались на четвертые сутки. Сделал два десятка звонков в Киев всем знакомым офицерам ЗСУ и НГ, встретился в Харькове с людьми которые имели больше информации, чем я, собрал тех своих сотрудников, которые решили, так же как и мы с женой Ириной, оставаться в Харькове. Понимал, что вокруг очень быстро будет много горя, и людям нужна будет помощь. Конечно не понимал масштабы.

- Как ваши близкие и семья восприняли решение остаться в Харькове?

- Неделю уговаривал 80+ маму и мою сестру уехать, и 6 марта отправил их в Полтавскую область, еще через пять дней отправили маму Ирины и сестру Ирины в Львовскую область. Начиная с 26 февраля у нас в подвале отеля Супериор (сборная Украины по футболу регулярно останавливалась здесь, когда приезжала в Харьков – прим.) поселились более 100 харьковчан, которых мы кормили и оберегали. До сих пор живет более 40 человек. С третьего по 7-й день войны у нас дома поселились четыре чужих семьи, у которых были разрушены дома, первые 75 суток все они, и мы с Ириной спали в подвале моего дома.

- Какую цель в первую очередь ставили, приняв решение заниматься волонтерством?

- Я веду с первого дня войны два дневника, первый публичный, в нем я кратко пишу то, что делаю я и моя команда каждый день, второй - более полный, там много военного, того, что я не могу сейчас сказать, но обязательно опубликую его после победы. Мы с первого дня войны в Харькове. Помогаем людям, особенно в труднодоступных точках города Северная Салтовка, ХТЗ, Пятихатки. С первого дня войны кормим и заботимся о харьковчанах, которые живут в подвале Супериора. Горя очень много. У меня есть несколько подшефных батальонов ЗСУ и НГ. Мы кормили в том числе бойцов ЗСУ. Когда-то опубликую сколько всего нужного военного оборудования и сопутствующих военных нужностей мы подарили бойцам. Но! Тысячи харьковчан делают точно не меньше, чем мы. Я думаю (на истину не претендую), что моя личная главная миссия, то что люди видят, что Сапронов с первого дня войны в Харькове. Меня знают люди, очень много харьковчан знают, я все-таки в ТОП харьковского бизнеса.

- Что самое сложное в волонтерской деятельности?

- Самое сложное расставить приоритеты, мы успеваем закрыть 5, может 10% криков о помощи. Увы. Мы с первого дня анализируем ошибки, подправляем логистику, мы учимся каждый день, благо опыта руководства большими коллективами и управлением персоналом у меня сверх достаточно. Мне 59 лет.

- Какую проблему решаете именно сейчас? Каковы дальнейшие планы развития волонтерского движения, в котором вы участвуете?

- Сейчас Харьков обстреливают меньше. Сегодня акцент "гуманитарки" сместился в сторону военных и несложных задач - бойцам нужны много одноразовых "губок-бань" помыться на передовой, много одноразового чая-кофе, мобильные газовые горелки и баллоны к ним и так далее. Уже меньше запросов на тепловизоры, бронежилеты, шлемы, тактические кроссовки, очки и перчатки. Средств нужно много, и сейчас сложнее волонтёрам. Они устали. Я в первую неделю войны отдал военным три своих машины, и еще 11 купил или под мою репутацию мне подарили друзья и я их передал военным. Итого 14.

- Общаетесь ли сейчас с кем-то из россиян?

- В первые четыре дня мне позвонил десяток знакомых из РФ, 9 были посланы мной в первую минуту разговора дальше, чем русский военный корабль. И только с одним я поговорил минуты 3, потому что этот человек (богатый и влиятельный) сказал на старте "Юрий Анатольевич, простите меня и мою семью. Мне стыдно, что мы русские с женой..."

- В чем, по вашему мнению, сила украинской армии? Назовите три главных фактора.

- Мотивация. Мы защищаем свою землю и свои семьи. Мы не агрессор, как армия орско-мародерской республики. Профессионализм бойцов. Профессионализм офицеров, в том числе генералов в управлении войсками.

- Ваш прогноз, когда наступит мир в Украине и какое будущее ожидает Россию?

- Хочется верить, что около 1 сентября. РФ не будет, их разорвет собственный народ на клочки квази-государств. РФ уже нет. Мы уже победили.

- Кто и что больше всего поразило вас за эти дни?

- Было много того что поразило, трупы на улицах Харькова во второй половине дня 25 февраля, тушение пожара крыши соседнего дома после попадания залпа Град, за моим забором, мы успели потушить открытый огонь втроем, пока приехали пожарные, выбитые осколками стекла моего дома, трупы увиденных мною мирных жителей, убитых выстрелами в голову в Русской Лозовой... Много всего...

- О чем мечтаете и что сделаете в первую очередь в тот день, когда завершиться эта война?

- Мечтаю обнять своих двух дочерей и троих внуков... А в первый день победы буду плакать...

- И о спорте хотелось задать пару вопросов. Удастся ли сборной Украине завоевать путёвку на чемпионат мира в Катаре в этих сложных условиях?

- Я не знаю. Хочется верить, что мы пройдем. Андрей Шевченко в первые дней 30 войны звонил мне два раза в день, сильно переживал, мы вместе говорили с слезами на глазах. Его мама и сестра были все время в Киеве, когда шли активные бои возле столицы...

- Каким вам видеться украинский спорт по окончанию войны?

- Я не знаю каким будет спорт, я многие вещи делаю сейчас интуитивно, 13 и 14 мая мы провели в закарпатском Тячеве детский теннисный турнир "Кубок Харькова", несломленного города - Героя, я ездил проводить, мы сделали всё бесплатно детям, включая питание, более 100 детей из 21 города Украины приняли участие (Харьков, Северодонецк, Чернигов, Херсон, Одесса, Киев, Николаев и другие). Сергей Стаховский приехал и провел мастер-класс с детьми. Спасибо мэру Тячева Ивану Ковачу за теплоту и гостеприимство.

- Что вы можете пожелать всем украинцам в это нелёгкое время?

- Я желаю украинцам выжить. Мы обязательно всё отстроим заново и лучше. Берегите себя и свои семьи. И молитесь каждый день за наших воинов, которые каждый день умирают за нашу свободу и независимость. Они святые.