Шойгу: россия сознательно тормозит свое наступление в Украине
Ну, кто бы сомневался
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы специально замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения и дать возможность людям эвакуироваться".
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ.
"Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры".
Он также снова соврал членам ОДКБ, что российские войска якобы не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители.
И снова повторил пропагандистскую мантру о "высокоточном оружии", которым поражаются якобы только огневые позиции и военные объекты.
Шойгу также заявил, что Россия продолжит так называемую "спецоперацию" в Украине "до полного выполнения всех задач", несмотря "на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию".
Министр обороны РФ повторил заученные фразы о том, что "НАТО превращало Украину во враждебное России государство, сделав ее инструментом давления на Москву", рассказал басни о якобы "сети из более чем 30 биолабораторий" США в Украине и о якобы "возникновении реальной угрозы создания Украиной ядерного оружия".
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