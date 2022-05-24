Стингер и… всё. ВСУ уничтожили генерал-майора ВВС россии

В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев.

Информацию о гибели летчика подтвердили Би-би-си три бывших подчиненных Боташева, которые поддерживали с ним связь.

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Боташев - самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.

В воскресенье 22 мая генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении.

Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил Би-би-си, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25.

"Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё", - рассказал участник обсуждения в одном из российских телеграм-каналов.