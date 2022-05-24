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Стингер и… всё. ВСУ уничтожили генерал-майора ВВС россии

Общие новости
(4 голосов)

Это самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно

Стингер и… всё. ВСУ уничтожили генерал-майора ВВС россии

фото из свободных источников

Новина українською

В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев.

Информацию о гибели летчика подтвердили Би-би-си три бывших подчиненных Боташева, которые поддерживали с ним связь.

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Боташев - самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.

В воскресенье 22 мая генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении.

Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил Би-би-си, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25.

"Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё", - рассказал участник обсуждения в одном из российских телеграм-каналов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Oлeкcин (Н.)
24.05.2022 в 17:53
Далi буде!
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0
0
demand (Изюм)
24.05.2022 в 17:51
Так ничего и не понял, что это за генерал-майор Би-би-си?
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
24.05.2022 в 16:46
Яка сумна новина )))
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+2
0

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