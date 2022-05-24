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Венедиктова: Следствие раскрыло убийство семьи старосты Мотыжина на Киевщине

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ГПУ продолжает работать по военным преступлениям русни на Киевщине

Венедиктова: Следствие раскрыло убийство семьи старосты Мотыжина на Киевщине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пятеро военнослужащих вооруженных сил российской федерации и трое наемников частной военной компании "Вагнер" причастны к убийству семьи старосты села Мотыжин, Киевской области.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Раскрыто убийство семьи старосты села Мотыжин - установлено 5 военнослужащих из России и 3 наемников ЧВК "Вагнер". Как минимум 14 эпизодов преступлений на 8 российских военнослужащих и членов частной военной компании. Лишь три человека выжили после их пыток", – написала Венедиктова в Facebook.

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По ее словам, прокуроры Киевской областной и Киево-Святошинской окружной прокуратур совместно с СБУ идентифицировали причастных к зверствам в Мотыжине:

  • старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;
  • сежант Чингис Гончиков - командир отделения - командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;
  • сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;
  • сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;
  • старший лейтенант Виталий Дмитриев командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии;
  • Сергей Сазанов – член ПИК "Вагнер";
  • Сергей Сазонов – водитель отделения КШМ ППК "Вагнер";
  • Александр Ступницкий – разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ППК "Вагнер".

Следствием установлено, что в марте 2022 года, во время оккупации, они похитили из дома старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. В месте своей "базировки" захватчики пытали их, выбивая информацию об ВСУ и территориальной обороне.

"Просто на глазах у матери они сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений. Вдумайтесь в причины другого убийства – одна из их жертв получила пулю просто за то, что была одета в черное. Ее отца они взяли в плен и держали в сарае со связанными руками и завязанными глазами практически без еды и воды", – отметила генпрокурор.

Также, как пишет Венедиктова, двух волонтеров, пытавшихся провезти в оккупированную Мотыжин гуманитарную помощь для местных, после допросов и пыток указанные лица вывезли в лесополосу, где расстреляли. Один из них выжил. По версии следствия, гуманитарную помощь и автомобили этих двух волонтеров, российские военные и наемники украли. Подозреваемые замучили до смерти двух членов общественной организации "Патриот", их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями.

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В статье: война с Россией
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