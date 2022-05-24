россия в этом году откажется от традиционного парада ВМФ в Севастополе

Традиционный морской парад в День ВМФ россии в оккупированном Севастополе, который в этом году выпадает на 31 июля, вероятно, не состоится.

Об этом сообщают крымские СМИ с ссылкой на источники в силовых структурах.

Официальная причина - корабли участвуют в "спецоперации".

Информация пока не официальная, однако источники говорят, что россияне вряд ли будут проводить парад как по причинам безопасности, так и по причинам потери флагмана ЧФ крейсера "Москва" и нескольких других кораблей.

Напомним, что в ночь на 14 апреля стало известно, что флагман Черноморского флота крейсер "Москва" неподалеку от острова Змеиный получил два попадания украинскими ракетами Нептун и не приходя в сознание затонул при попытке буксировки тела в Севастополь.