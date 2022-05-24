россия в этом году откажется от традиционного парада ВМФ в Севастополе
Москва сгорела целиком
википедия
Традиционный морской парад в День ВМФ россии в оккупированном Севастополе, который в этом году выпадает на 31 июля, вероятно, не состоится.
Об этом сообщают крымские СМИ с ссылкой на источники в силовых структурах.
Официальная причина - корабли участвуют в "спецоперации".
Информация пока не официальная, однако источники говорят, что россияне вряд ли будут проводить парад как по причинам безопасности, так и по причинам потери флагмана ЧФ крейсера "Москва" и нескольких других кораблей.
Напомним, что в ночь на 14 апреля стало известно, что флагман Черноморского флота крейсер "Москва" неподалеку от острова Змеиный получил два попадания украинскими ракетами Нептун и не приходя в сознание затонул при попытке буксировки тела в Севастополь.
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