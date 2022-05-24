IIHF на ЧМ по хоккею запретила вывесить флаг Украины. Но чешские болельщики нашли выход - ФОТО
Странная позиция IIHF
twitter.com/FilipHorky
Как известно, в Финляндии проходит чемпионат мира по хоккею.
При этом, IIHF запретила чешским болельщикам запретила вывесить украинский флаг на одном из матчей.
Официальная причина - вроде бы разрешены только флаги стран-участниц турнира.
Впрочем, изобретательные чехи не растерялись и нашли выход из ситуации:
This is simply amazing creativity by #CzechRepublic ice-hockey fans.— Filip Horký (@FilipHorky) May 23, 2022
They brought #Ukraine flag to the stadium few days ago, but unfortunately have to put it out: all flags of non-participated teams are banned, @IIHFHockey organizers said.
But here’s the solution! pic.twitter.com/3P5HBrh35E
Популярное сейчас
- Стингер и… всё. ВСУ уничтожили генерал-майора ВВС россии
- В боях с оккупантами погиб двукратный чемпион Украины по боксу
- СМИ: У сборной Украины больше не будет спаррингов перед игрой с Шотландией
- Утренняя тревога: над столицей в Киеве пролетали ракеты, есть информация о взрывах
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 00:36 Украинские Сотни тысяч убитых наших военных - Зеленский назвал цену силового освобождения Крыма сейчас
- 00:19 Украинские Встреча в Рамштайне прошла успешно - Резников показал "новое вооружение" для Украины
- 00:02 Украинские План Б. Зеленский рассказал, кто будет управлять страной в случае его убийства