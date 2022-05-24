IIHF на ЧМ по хоккею запретила вывесить флаг Украины. Но чешские болельщики нашли выход - ФОТО

Как известно, в Финляндии проходит чемпионат мира по хоккею.

При этом, IIHF запретила чешским болельщикам запретила вывесить украинский флаг на одном из матчей.

Официальная причина - вроде бы разрешены только флаги стран-участниц турнира.

Впрочем, изобретательные чехи не растерялись и нашли выход из ситуации: