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IIHF на ЧМ по хоккею запретила вывесить флаг Украины. Но чешские болельщики нашли выход - ФОТО

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Странная позиция IIHF

IIHF на ЧМ по хоккею запретила вывесить флаг Украины. Но чешские болельщики нашли выход - ФОТО

twitter.com/FilipHorky

Новина українською

Как известно, в Финляндии проходит чемпионат мира по хоккею.

При этом, IIHF запретила чешским болельщикам запретила вывесить украинский флаг на одном из матчей.

Официальная причина - вроде бы разрешены только флаги стран-участниц турнира.

Впрочем, изобретательные чехи не растерялись и нашли выход из ситуации:

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В статье: война с Россией
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(4 голосов)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2022 в 22:16
Приємно)
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