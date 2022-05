IIHF на ЧМ по хоккею запретила вывесить флаг Украины. Но чешские болельщики нашли выход - ФОТО

Как известно, в Финляндии проходит чемпионат мира по хоккею.

При этом, IIHF запретила чешским болельщикам запретила вывесить украинский флаг на одном из матчей.

Официальная причина - вроде бы разрешены только флаги стран-участниц турнира.

Впрочем, изобретательные чехи не растерялись и нашли выход из ситуации:

This is simply amazing creativity by #CzechRepublic ice-hockey fans.



They brought #Ukraine flag to the stadium few days ago, but unfortunately have to put it out: all flags of non-participated teams are banned, @IIHFHockey organizers said.



But here’s the solution! pic.twitter.com/3P5HBrh35E