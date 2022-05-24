Китай и рф провели военные учения в Восточной Азии во время визита в регион Байдена

Китай и россия во вторник провели свои первые совместные учения с момента вторжения российских террористов из кремля на территорию суверенной Украины. Как сообщает The New York Times, обе страны отправили бомбардировщики через море на юго-востоке Азии как проявление силы, когда президент США Джо Байден посещал регион.

Правительство США отслеживало военные учения, заявил высокопоставленный чиновник. Байден встречался в Токио с лидерами Австралии, Японии и Индии, стран-партнёров в так называемой "Квадратной коалиции", которая была создана для противодействия китайской власти в индо-тихоокеанском регионе. Военная деятельность была важным признаком того, что партнёрство между Китаем и рф не ослабло даже тогда, когда из-за войны в Украине в течение трёх месяцев погибли тысячи гражданских, пишет The New York Times.

Бомбардировщики пролетели над Японским морем на юг в сторону Восточно-Китайского и Филиппинского морей. Южная Корея опубликовала заявление, подтверждая, что два китайских и четыре российских военных самолётов вошли в зону идентификации ПВО около восточного побережья страны, не вторгаясь в её воздушное пространство.