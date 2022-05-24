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Оккупанты заняли Светлодарск, что в Бахмутском районе — глава ВГА

Общие новости
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Захватчики вошли в город утром 24 мая

Оккупанты заняли Светлодарск, что в Бахмутском районе — глава ВГА

фото из соцсетей

Новина українською

Утром 24 мая оккупанты заняли город Светлодарск Донецкой области. Днем раньше они захватили соседний поселок Мироновский.

Эту информацию журналистам Свободного радио подтвердил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко.

“В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, – ред.) на административном здании“, — говорит Сергей Гошко.

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По его словам, по улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей.

“Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек”, — отмечает начальник Светлодарской ВГА.

В местных группах в соцсетях люди начали писать, что захватчики вошли в город утром 24 мая между 8 до 9 утра. А уже к моменту выхода публикации на здании городского совета вывесили российский триколор.

Напомним, 23 мая захватчики заняли Мироновский, что в нескольких километрах от Светлодарска, и готовились к штурму города.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
24.05.2022 в 18:23
Вроде был получили много военной помощи от США и других стран, а в итоге стала хуже, наша оборона посыпалась в Донбассе, каждый день теряем важные города, нависла угроза котла в других местах. Значит мы плохо подготовились к обороне Донбасса, думаю надо отправить подкрепление и укрепить оборону тех мест где еще не все потеряно. А просто смотреть как мы проигрываем территорию и надеется на чудо может только дурак.
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