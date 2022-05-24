Оккупанты заняли Светлодарск, что в Бахмутском районе — глава ВГА

Утром 24 мая оккупанты заняли город Светлодарск Донецкой области. Днем раньше они захватили соседний поселок Мироновский.

Эту информацию журналистам Свободного радио подтвердил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко.

“В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, – ред.) на административном здании“, — говорит Сергей Гошко.

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По его словам, по улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей.

“Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек”, — отмечает начальник Светлодарской ВГА.

В местных группах в соцсетях люди начали писать, что захватчики вошли в город утром 24 мая между 8 до 9 утра. А уже к моменту выхода публикации на здании городского совета вывесили российский триколор.

Напомним, 23 мая захватчики заняли Мироновский, что в нескольких километрах от Светлодарска, и готовились к штурму города.