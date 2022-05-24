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Родителям срочников с крейсера Москва предлагают признать сыновей погибшими из-за катастрофы

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А если что - еще нарожают

Родителям срочников с крейсера Москва предлагают признать сыновей погибшими из-за катастрофы

Shutterstock

Новина українською

Две матери пропавших без вести матросов с затопленного крейсера Москва рассказали, что им предлагали добровольно признать сыновей "умершими в результате катастрофы".

Как сообщает Новая газета. Европа, с момента затопления крейсера прошло больше месяца. До сих пор Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих, хотя родители матросов со слов сыновей рассказывали об около 40 погибших.

Количество раненых и эвакуированных остается неизвестным.

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Российский военкомат в аннексированном Россией Крыму сообщил матери одного из матросов, что ее сын числится в списке без вести пропавших.

"Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести в результате катастрофы в открытом море на крейсере Москва 13 апреля 2022 года", — говорилось в письме ведомства.

Аналогичную историю рассказала мать другого погибшего срочника, которая просит не называть своего имени. Подразделения Минобороны России при этом настоятельно просят родителей подписать документы с формулировкой о гибели в результате катастрофы и отрицают участие крейсера в так называемой "специальной операции".

"Мне сказали, что в списках без вести пропавших, раненых или погибших мой сын не числится. Спросила, что это значит. Мне ответили: "Значит, он в строю". Прихожу на беседу, мне говорят это вступительное слово про героев, боевые действия и т. д. — главное, чтобы мы сами признали детей погибшими.

Объясните, говорю, почему у Минобороны РФ мой сын не числится ни в одном списке вообще? И сообщают, что он в строю. Он (командир — ред.) так удивился и сказал, что уточнит, почему они так говорят.

Спрашиваю, есть ли вероятность, что где-то был плот, лодки, что их отнесло и они могли попасть на другую территорию? Он на меня посмотрел, еле смех сдержал, и сказал: "Нет, нет, такого быть не может", — рассказывает женщина.

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В статье: война с Россией
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