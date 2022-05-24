Родителям срочников с крейсера Москва предлагают признать сыновей погибшими из-за катастрофы

Две матери пропавших без вести матросов с затопленного крейсера Москва рассказали, что им предлагали добровольно признать сыновей "умершими в результате катастрофы".

Как сообщает Новая газета. Европа, с момента затопления крейсера прошло больше месяца. До сих пор Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих, хотя родители матросов со слов сыновей рассказывали об около 40 погибших.

Количество раненых и эвакуированных остается неизвестным.

Российский военкомат в аннексированном Россией Крыму сообщил матери одного из матросов, что ее сын числится в списке без вести пропавших.

"Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести в результате катастрофы в открытом море на крейсере Москва 13 апреля 2022 года", — говорилось в письме ведомства.

Аналогичную историю рассказала мать другого погибшего срочника, которая просит не называть своего имени. Подразделения Минобороны России при этом настоятельно просят родителей подписать документы с формулировкой о гибели в результате катастрофы и отрицают участие крейсера в так называемой "специальной операции".