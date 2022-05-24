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ЕС выделил еще 500 млн евро на летальное вооружение для Украины

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Это уже четвертый транш от Евросоюза

ЕС выделил еще 500 млн евро на летальное вооружение для Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Совет ЕС утвердил выделение Украине четвертого транша помощи из Европейского фонда мира (EPF) в размере 500 млн евро. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Общая сумма предыдущих траншей составила 1,5 млрд, вместе с четвертым - 2 млрд евро.

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"История завтрашнего дня пишется сегодня на полях битвы Украины. С учетом этих 500 млн евро, ЕС выделил 2 млрд евро для поддержки поставок военного оборудования Вооруженным силам Украины со стороны стран-членов ЕС.

Эта поддержка - это лишь одна часть европейских усилий для помощи Украине по самозащите. ЕС и его страны-члены настроены продолжать. Мы делали это с начала войны и продолжим до конца", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

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В статье: война с Россией
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