ЕС выделил еще 500 млн евро на летальное вооружение для Украины
Это уже четвертый транш от Евросоюза
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Совет ЕС утвердил выделение Украине четвертого транша помощи из Европейского фонда мира (EPF) в размере 500 млн евро. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Общая сумма предыдущих траншей составила 1,5 млрд, вместе с четвертым - 2 млрд евро.
"История завтрашнего дня пишется сегодня на полях битвы Украины. С учетом этих 500 млн евро, ЕС выделил 2 млрд евро для поддержки поставок военного оборудования Вооруженным силам Украины со стороны стран-членов ЕС.
Эта поддержка - это лишь одна часть европейских усилий для помощи Украине по самозащите. ЕС и его страны-члены настроены продолжать. Мы делали это с начала войны и продолжим до конца", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.
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