ЕС выделил еще 500 млн евро на летальное вооружение для Украины

Совет ЕС утвердил выделение Украине четвертого транша помощи из Европейского фонда мира (EPF) в размере 500 млн евро. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Общая сумма предыдущих траншей составила 1,5 млрд, вместе с четвертым - 2 млрд евро.

"История завтрашнего дня пишется сегодня на полях битвы Украины. С учетом этих 500 млн евро, ЕС выделил 2 млрд евро для поддержки поставок военного оборудования Вооруженным силам Украины со стороны стран-членов ЕС.

Эта поддержка - это лишь одна часть европейских усилий для помощи Украине по самозащите. ЕС и его страны-члены настроены продолжать. Мы делали это с начала войны и продолжим до конца", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.