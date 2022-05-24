Враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях - сводка Генштаба за 24 мая

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 24-го мая.

На Донецком направлении враг продолжает ведение активных наступательных действий, пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Сиверском направлении враг продолжает принимать меры по прикрытию участка украинско-российской границы и оборудованию опорных пунктов на территории Брянской области. Агрессор нанес авиационные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области.

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На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Краматорск, Лиман и Славянск.

На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации ведет наступление в направлении населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка.

На временно оккупированной территории Крыма противник формирует резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.

Оккупанты продолжают нарушать права граждан Украины на временно занятых территориях - препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.