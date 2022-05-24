Горсовет Бахмута решил закупить саженцы тысяч роз. Город находится в зоне боевых действий
Город знает, куда сейчас тратить деньги
фото из свободных источников
Менее чем в 15 километрах от Бахмута уже стоят российские войска, чуть ли не каждый день город страдает от новых обстрелов. Однако местные власти все-таки решили закупить тысячи саженцев роз для благоустройства города.
Об этом журналисты Свободного радио узнали из портала публичных закупок Prozorro.
16 мая управление развития городского хозяйства и капитального строительства Бахмутского горсовета без проведения аукциона закупило около 3200 саженцев роз. На это из бюджета города было выделено почти 64 тысячи гривен.
Отметим, время военного положения государственные власти отменили требование проводить аукцион для госзакупок. Но поскольку закупка роз в Бахмуте не превышает 200 тысяч гривен, власти могли и раньше заключить договор с подрядчиком без аукциона. Хотя возможность провести его, чтобы найти поставщика с лучшей ценой, есть.
Местная фирма ФХ "ФЛОРА АГРО" продала городу розы по 20 гривен за саженец. Поставить товар фирма должна до 1 июля.
Журналисты издания пытались пообщаться с руководством Управления развития городского хозяйства и капитального строительства, чтобы спросить о необходимости такого количества саженцев, однако ответа не получили.
Популярное сейчас
- Стингер и… всё. ВСУ уничтожили генерал-майора ВВС россии
- СМИ: У Украины было несколько вариантов для проведения спаррингов - Петраков отказался
- Григорий Суркис предложил неожиданную схему проведения чемпионата Украины
- Утренняя тревога: над столицей в Киеве пролетали ракеты, есть информация о взрывах
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 00:36 Украинские Сотни тысяч убитых наших военных - Зеленский назвал цену силового освобождения Крыма сейчас
- 00:19 Украинские Встреча в Рамштайне прошла успешно - Резников показал "новое вооружение" для Украины
- 00:02 Украинские План Б. Зеленский рассказал, кто будет управлять страной в случае его убийства