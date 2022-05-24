Горсовет Бахмута решил закупить саженцы тысяч роз. Город находится в зоне боевых действий

Менее чем в 15 километрах от Бахмута уже стоят российские войска, чуть ли не каждый день город страдает от новых обстрелов. Однако местные власти все-таки решили закупить тысячи саженцев роз для благоустройства города.

Об этом журналисты Свободного радио узнали из портала публичных закупок Prozorro.

16 мая управление развития городского хозяйства и капитального строительства Бахмутского горсовета без проведения аукциона закупило около 3200 саженцев роз. На это из бюджета города было выделено почти 64 тысячи гривен.

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Отметим, время военного положения государственные власти отменили требование проводить аукцион для госзакупок. Но поскольку закупка роз в Бахмуте не превышает 200 тысяч гривен, власти могли и раньше заключить договор с подрядчиком без аукциона. Хотя возможность провести его, чтобы найти поставщика с лучшей ценой, есть.

Местная фирма ФХ "ФЛОРА АГРО" продала городу розы по 20 гривен за саженец. Поставить товар фирма должна до 1 июля.

Журналисты издания пытались пообщаться с руководством Управления развития городского хозяйства и капитального строительства, чтобы спросить о необходимости такого количества саженцев, однако ответа не получили.