Павелко заявил об эвакуации украинского арбитра, которую держали в тюрьме в Новой Каховке
Теперь она точно в безопасности
Фото: Андрей Павелко
Украинский арбитр Ирина Петрова, которую несколько недель назад принудительно содержали в тюрьме в Новой Каховке, удалось эвакуировать на подконтрольную часть Украины. Об этом заявил Андрей Павелко.
"За судьбой арбитра Ирины Петровой, которую оккупатны в Новой Каховке держали в тюрьме, волновалась вся футбольная Украина. К счастью, после всего пережитого ею, нам удалось успешно эвакуировать Ирину и сейчас она в безопасности, в Киеве. Во время нашей встречи в Доме футбола лично выразил свое восхищение ее патриотизмом и храбростью.
С начала временной оккупации Херсонщины рашистами Ира вместе со многими жителями родного города ежедневно выходила на акции протеста против оккупантов и наотрез отказалась работать на матче, организованном российскими фашистами. За это ее заключили в тюрьму и угрожали продолжительным лишением свободы. Но не сломали! Ирина – символ свободы и непокорности Украины! Она искренне любит футбол и приняла мое предложение работать в штате единой команды УАФ. Горжусь тем, что у нас есть такие храбрые профессионалы-патриоты!
На память о встрече подарило Ирине особую футболку национальной сборной, которая является символом единства миллионов украинцев и наших надежных союзников. Искренне желаю Ирине и всем нам скорейшей победы над рашистским злом и возрождение единой и независимой Украины! Слава Героям! Слава Украине!", – написал Павелко в социальных сетях.
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