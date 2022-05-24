Резников наградил именным оружием матроса Тамилова: он из Иглы уничтожил Су-34 врага

Министр обороны Украины Олексей Резников лично наградил старшего матроса ВМС ВСУ Дмитрия Тамилова именным огнестрельным оружием.

Тамилов из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" сбил новейший российский истребитель-бомбардировщик Су-34 стоимостью в 40 миллионов долларов.

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Как объяснили в Министерстве обороны, Дмитрий Тамилов вместе с побратимами выполнял боевое задание по защите морского побережья Украины. Однажды вблизи судна появились два вражеских Су-34. Они совершили один полет и выпустили ракеты по одному из населенных пунктов.

Дмитрий понял, что единственным вылетом все не ограничится. Поэтому приготовил свою "Иглу", чтобы "передать привет" российским оккупантам. Как только один из самолетов оказался в поле зрения, Дмитрий сразу запустил ракету. Она попала точно в бомбардировщик – "птица" была уничтожена.

Важно, что Дмитрий не только уничтожил вражеский самолет, но и спас своих 25 своих побратимов, так как самолет вполне мог уничтожить судно, где находился военный.

За проявленную храбрость Дмитрия Тамилова также наградили отличием Президента "За военную службу Украине".

Олексей Резников лаконично прокомментировал награждение украинского военного. По его словам, достойные люди получают достойные награды.