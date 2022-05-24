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В боях за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по тайскому боксу

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Алексей Янин погиб в ночь на 7 апреля

В боях за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по тайскому боксу

mms.gov.ua

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В боях за Мариуполь погиб чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира по тайскому боксу ("муай-тай"), военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" Нацгвардии Алексей Янин.

Янин погиб в ночь на 7 апреля в Мариуполе во время боевых действий, однако министерство сообщило об этом 24 мая.

Отмечается, что он девять лет занимался боксом, а в 21-летнем возрасте пришел в тайский бокс.

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В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, Алексей добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и по возвращении со срочной службы продолжил защищать Родину в рядах отряда "Азов".

Полномасштабное вторжение русских оккупантов Янин встретил на востоке Украины и был одним из тех героев, кто держал оборону Мариуполя.

У Алексея осталась жена Тамара и сын Назария.

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В статье: война с Россией
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