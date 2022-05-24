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Орбан на фоне войны в Украине вводит в Венгрии чрезвычайное положение

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Венгры продолжают играть в свою игру

Орбан на фоне войны в Украине вводит в Венгрии чрезвычайное положение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за военного конфликта в Украине.

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Оно будет введено с полуночи 25 мая.

По словам Орбана, конфликт в Украине "ставит под угрозу физическую безопасность, а также энергоснабжение и финансовую безопасность экономики" Венгрии и ее жителей.

"Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир стоит на пороге экономического кризиса. Венгрия должна оставаться в стороне от этой войны и защищать финансовую безопасность своих семей", - заявил премьер-министр.

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В статье: война с Россией Виктор Орбан
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Источник:
miniszterelnok.hu

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