Орбан на фоне войны в Украине вводит в Венгрии чрезвычайное положение
Венгры продолжают играть в свою игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за военного конфликта в Украине.
Оно будет введено с полуночи 25 мая.
По словам Орбана, конфликт в Украине "ставит под угрозу физическую безопасность, а также энергоснабжение и финансовую безопасность экономики" Венгрии и ее жителей.
"Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир стоит на пороге экономического кризиса. Венгрия должна оставаться в стороне от этой войны и защищать финансовую безопасность своих семей", - заявил премьер-министр.
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