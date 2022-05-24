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Зеленский: Несколько тысяч людей находятся в плену. Мы должны их обменять

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Это один из главных гуманитарных вопросов на данный момент

Зеленский: Несколько тысяч людей находятся в плену. Мы должны их обменять

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Самыми острыми гуманитарными вопросами для Украины сегодня являются обмен пленными, разблокирование украинских портов и экспорт зерна, а также поиск и установление местопребывания незаконно депортированных страной-агрессором украинцев.

"Первое – обмен людей. Это сегодня гуманитарный момент и политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. Вы знаете, несколько тысяч людей находятся в плену после заблокированного Мариуполя, "Азовстали". Кроме того, из Донбасса были люди. Они сегодня в плену. Это совершенно отважные люди, я им благодарен безмерно. Они проделали большую работу. Уверен, героическую, историческую. Мы должны их обменять", – подчеркнул Глава государства.

По его словам, Украина вовлекла в процесс обмена ООН, Швейцарию, Израиль и многие другие страны, пытающиеся разговаривать с Россией.

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Однако, по убеждению Президента, нужно не уговаривать РФ, а давить на нее, добиваясь необходимого решения.

"Ни в коем случае заигрывать нельзя, играть с Россией нельзя, но следует давить политически, из-за закрытия бизнеса, из-за нефтяного эмбарго. Угрозы санкционные, бизнесовые. И через эти угрозы достигать возможности обмена. Активизировать обмен наших людей на российских военных", – сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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хутин пуйлo 88 (Десь)
24.05.2022 в 20:45
Звернись до Суркісів за допомогою. Вони і їх партія єдині хто можуть всіх врятувати...
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