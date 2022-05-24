Достойно. Илья Забарный передал дрон для ВСУ

Украинские футболисты продолжают помогать ВСУ во время войны против России.

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Как сообщил Дмитрий Поворознюк, защитник "Динамо" Илья Забарный передал дрон на нужды армии. Сам футболист не хотел афишировать свой поступок, но по словам Поворознюка, об этом нужно говорить.

По его словам, Илья спросил, чем может помочь. Нужен был дрон для ВСУ под Херсоном стоимостью 50 тысяч. Через минуту Забарный отправил полную сумму.