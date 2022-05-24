  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Достойно. Илья Забарный передал дрон для ВСУ
В тренде

Достойно. Илья Забарный передал дрон для ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Помог без лишних слов

Достойно. Илья Забарный передал дрон для ВСУ

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Украинские футболисты продолжают помогать ВСУ во время войны против России.

Читайте такжеНа благотворительном матче Миная собрали 400 тысяч гривен для ВСУ

Как сообщил Дмитрий Поворознюк, защитник "Динамо" Илья Забарный передал дрон на нужды армии. Сам футболист не хотел афишировать свой поступок, но по словам Поворознюка, об этом нужно говорить.

По его словам, Илья спросил, чем может помочь. Нужен был дрон для ВСУ под Херсоном стоимостью 50 тысяч. Через минуту Забарный отправил полную сумму.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Morphyk7 (Черновцы)
24.05.2022 в 20:37
Дрон с какой стороны? С левой?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде