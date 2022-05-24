Великобритания не планирует отправлять военные корабли в Черное море для деблокады Одессы

Великобритания не планирует отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помочь экспортировать продовольствие из заблокированного украинского порта в Одессе, сообщает УНИАН со ссылкой на Guardian.

"Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна из Украины. Однако нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море", - заявили в британском правительстве.

Ранее, как сообщал The Times, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что говорил со своей британской коллегой Лиз Трасс о создании "защитного коридора" из порта Одессы. В операции будет задействована коалиция желающих предоставить корабли для очистки порта.

По данным CNN, США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.