Великобритания не планирует отправлять военные корабли в Черное море для деблокады Одессы
США, Европа и Канада продолжают работать в этом направлении
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Великобритания не планирует отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помочь экспортировать продовольствие из заблокированного украинского порта в Одессе, сообщает УНИАН со ссылкой на Guardian.
"Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна из Украины. Однако нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море", - заявили в британском правительстве.
Ранее, как сообщал The Times, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что говорил со своей британской коллегой Лиз Трасс о создании "защитного коридора" из порта Одессы. В операции будет задействована коалиция желающих предоставить корабли для очистки порта.
По данным CNN, США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.
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