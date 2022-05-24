В Мариуполе в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить - ФОТО

При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по проспекту Мира в подвале обнаружили около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС РФ покинуло место работ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов вонь слышна почти во всем квартале. Из-за введения работы по захоронению и эксгумации так называемой "государственной корпорации "ритуал" из Донецка, процесс перезахоронения со дворов многоэтажек фактически остановлен.

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Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", выдав, что тело погибшего только найдено или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Город превратился в сплошное кладбище", - говорится в сообщении.