  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Мариуполе в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить - ФОТО
В тренде

В Мариуполе в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить - ФОТО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ситуация в городе катастрофическая

В Мариуполе в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить - ФОТО

t.me/andriyshTime

Новина українською

При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по проспекту Мира в подвале обнаружили около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС РФ покинуло место работ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов вонь слышна почти во всем квартале. Из-за введения работы по захоронению и эксгумации так называемой "государственной корпорации "ритуал" из Донецка, процесс перезахоронения со дворов многоэтажек фактически остановлен.

Читайте такжеРоссия намерена устроить судилище над защитниками Азовстали в ОРДО

Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", выдав, что тело погибшего только найдено или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Город превратился в сплошное кладбище", - говорится в сообщении.

В Мариуполе в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить - ФОТО - изображение 1В Мариуполе в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить - ФОТО - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде