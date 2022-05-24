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Зеленский: К переговорам с рф вернмся после того, как вернем территории, которые были захвачены после 24 февраля

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Президент заявил, когда он готов сесть за стол переговоров с россией

Зеленский: К переговорам с рф вернмся после того, как вернем территории, которые были захвачены после 24 февраля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский высказал свою мысль, что пока войска рф не будут вытеснены с территорий, которые были захвачены после 24 февраля, переговоров с Москвой быть не может.

Об этом он заявил в интервью японскому изданию NHK.

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"Мы вернем территории, которые были захвачены после 24 февраля, а затем вернемся к столу переговоров с Россией.

Мы будем готовы к контратаке, когда прибудет необходимое оружие, такое как ракеты большой дальности. Наступление нужно начинать после того, как оно будет подготовлено.

Для всех украинцев победа будет в том, чтобы вернуть всю территорию страны. Безусловно, мы должны вернуть себе всю нашу территорию и на Донбассе, и в Крыму.

Но прежде всего, я хотел бы вернуться в позиции до 24 февраля, и тогда я буду за столом переговоров", - сказал Зеленский.

Также президент спрогнозировал, что переговоры с РФ о прекращении огня будут сложными.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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