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Высокая интенсивность боев. В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки уничтожены до 180-ти россиян

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И целый гарнизон техники

Высокая интенсивность боев. В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки уничтожены до 180-ти россиян

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" продолжает стоять на защите Украины. За последние сутки воины ВСУ отбили три атаки российских оккупантов, уничтожив при этом до 180 единиц личного состава. Также, как отмечает пресс-служба ОТГ "Восток", артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники.

В итоге было уничтожено:

  • танков – 2;
  • БМП – 5;
  • БТР – 3;
  • артиллерийских систем – 3;
  • минометов – 3;
  • БПЛА – 3;

Отметим, что ранее Генштаб ВСУ обнародовал актуальную сводку с фронта, где речь идет о наступлении врага на конкретных направлениях.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ "Схід"

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