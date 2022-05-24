Высокая интенсивность боев. В зоне ответственности ОТГ Восток за сутки уничтожены до 180-ти россиян
И целый гарнизон техники
Оперативно-тактическая группировка "Восток" продолжает стоять на защите Украины. За последние сутки воины ВСУ отбили три атаки российских оккупантов, уничтожив при этом до 180 единиц личного состава. Также, как отмечает пресс-служба ОТГ "Восток", артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники.
В итоге было уничтожено:
- танков – 2;
- БМП – 5;
- БТР – 3;
- артиллерийских систем – 3;
- минометов – 3;
- БПЛА – 3;
Отметим, что ранее Генштаб ВСУ обнародовал актуальную сводку с фронта, где речь идет о наступлении врага на конкретных направлениях.
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Источник:ОТГ "Схід"
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