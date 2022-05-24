Уклонение от санкций. Абрамович оказался под следствием острова Джерси
Правоохранителей заинтересовала законность происхождения состояния Абрамовича
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Правоохранители острова Джерси всерьез заинтересовались происхождением состояния российского миллиардера Романа Абрамовича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Оффшорный остров в проливе Ла-Манш ведет расследование относительно активов богача из РФ. Правоохранителей Джерси заинтересовали законность происхождения состояния Абрамовича. Они, в частности, выясняют детали приобретения нефтяных активов в 90-е.
В последние годы Абрамович зарегистрировал на Джерси большую часть своих активов. Среди них – компании, владеющие недвижимостью, вертолетами и яхтами. Деятельность миллиардера проверяют на нарушение законодательства и уклонение от западных санкций.
В настоящее время продолжается предварительное следствие без объявления формальных процедур. Хотя обвинения официально не выдвигали, но еще в апреле местный суд заморозил активов, связанных с Абрамовичем, ориентировочно на 7 млрд долларов.
Напомним, что в начале марта Абрамович принял решение продать "Челси". Он также заявил, что на вырученные деньги будет создан фон для поддержки Украины.
Россиянин был вынужден продать "Челси" как подсанкционный олигарх, приближенный к Путину.
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