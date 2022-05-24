В зоне ООС ВСУ за последние сутки отбили девять атак россиян
Еще на шести локациях продолжаются бои с оккупантом
фото - фейсбук
Командование Операции Объединенных сил сообщает об актуальной ситуации на фронте. Украинские защитники и защитницы из состава группировки ООС отразили сегодня 9 атак врага. Еще на шести локациях продолжаются бои с оккупантом.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 3 танка;
- 8 артиллерийских систем;
- 18 единиц боевой бронированной техники;
- 1 специальный бронированный автомобиль;
- 1 автомобиль.
Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БпЛА типа "Орлан-10".
Добавим, что ранее сводку с фронта обнародовало командование ОТГ "Восток".
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Источник:ООС
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