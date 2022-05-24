В зоне ООС ВСУ за последние сутки отбили девять атак россиян

Командование Операции Объединенных сил сообщает об актуальной ситуации на фронте. Украинские защитники и защитницы из состава группировки ООС отразили сегодня 9 атак врага. Еще на шести локациях продолжаются бои с оккупантом.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

3 танка;

8 артиллерийских систем;

18 единиц боевой бронированной техники;

1 специальный бронированный автомобиль;

1 автомобиль.

Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БпЛА типа "Орлан-10".

Добавим, что ранее сводку с фронта обнародовало командование ОТГ "Восток".