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В зоне ООС ВСУ за последние сутки отбили девять атак россиян

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Еще на шести локациях продолжаются бои с оккупантом

В зоне ООС ВСУ за последние сутки отбили девять атак россиян

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Командование Операции Объединенных сил сообщает об актуальной ситуации на фронте. Украинские защитники и защитницы из состава группировки ООС отразили сегодня 9 атак врага. Еще на шести локациях продолжаются бои с оккупантом.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 3 танка;
  • 8 артиллерийских систем;
  • 18 единиц боевой бронированной техники;
  • 1 специальный бронированный автомобиль;
  • 1 автомобиль.

Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БпЛА типа "Орлан-10".

Добавим, что ранее сводку с фронта обнародовало командование ОТГ "Восток".

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В статье: война с Россией
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Источник:
ООС

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