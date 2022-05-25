На юге Украины разбита "передовая" 58 армия рф - перехват СБУ

Согласно перехвату разговора русского военного, на юге Украины была наголову разбита 58 армия врага, которую сами оккупанты называли одной из передовых.

Перехват выложила в сеть СБУ.

"От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. В итоге от нее не осталось почти ничего.

Валера Бакин в 58-й армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одной! Всех, короче, убили. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", - рассказал оккупант в телефонном разговоре с женой.

Как отмечает СБУ, в 2018 году 58-ю армию Южного военного округа РФ переоснастили новейшими вооружением и техникой.