Зеленский: Сейчас для наступления на Донбасс брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась
Оккупанты хотят разрушить там все
t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский подытожил девяностые сутки полномасштабной войны с россией. По словам главы государства, сейчас очень сложная ситуация на Донбассе. "Туда для наступления брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все", - сказал Зеленский.
Оккупантов не смущают потери живой силы и техники:
"Почти 30 тысяч убитых российских солдат. Более 200 сбитых самолетов. Тысячи потерянных российских танков, бронемашин и их другой техники. Почти полностью израсходован российский боезапас ракет".
Поэтому Украина должна и дальше усиливать свои оборонные возможности. В контексте этого решительно должны работать наши партнеры:
"Поставка Украине тяжелого оружия – РСЗО, танков, противокорабельного и другого оружия – лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире и в недопущение многих жестких кризисов, которые россия еще планирует или уже спровоцировала", - сказал Президент.
Зеленский в своем видеообращении традиционно много времени посвятил рассказам о событиях дипломатического фронта, а также отметил ряд защитников и защитниц Украины.
Обо всем этом – в видеосюжете.
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