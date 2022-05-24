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Зеленский: Сейчас для наступления на Донбасс брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась

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Оккупанты хотят разрушить там все

Зеленский: Сейчас для наступления на Донбасс брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась

t.me/V_Zelenskiy_official

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил девяностые сутки полномасштабной войны с россией. По словам главы государства, сейчас очень сложная ситуация на Донбассе. "Туда для наступления брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все", - сказал Зеленский.

Оккупантов не смущают потери живой силы и техники:

"Почти 30 тысяч убитых российских солдат. Более 200 сбитых самолетов. Тысячи потерянных российских танков, бронемашин и их другой техники. Почти полностью израсходован российский боезапас ракет".

Поэтому Украина должна и дальше усиливать свои оборонные возможности. В контексте этого решительно должны работать наши партнеры:

"Поставка Украине тяжелого оружия – РСЗО, танков, противокорабельного и другого оружия – лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире и в недопущение многих жестких кризисов, которые россия еще планирует или уже спровоцировала", - сказал Президент.

Зеленский в своем видеообращении традиционно много времени посвятил рассказам о событиях дипломатического фронта, а также отметил ряд защитников и защитниц Украины.

Обо всем этом – в видеосюжете.

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В статье: война с Россией
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