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Под утро россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, а ночью был обстрелян Смерчем Николаев

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Орки будут гореть в аду

Под утро россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, а ночью был обстрелян Смерчем Николаев

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко опубликовал актуальный отчет о текущей ситуации в регионе:

"Днепропетровщина. 25 мая. 07:42. Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем. В Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую громады. Людей не задело. Апостолово отчасти без света".

Также российские оккупанты ударили системой залпового огня "Смерч" по жилым кварталам Николаева. Есть данные о пострадавшем гражданском. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Отметим, что информация о взрывах в городе появилась в Сети еще накануне вечером, 24 мая.

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко Владислав Назаров
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Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

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