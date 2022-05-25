Под утро россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, а ночью был обстрелян Смерчем Николаев
Орки будут гореть в аду
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко опубликовал актуальный отчет о текущей ситуации в регионе:
"Днепропетровщина. 25 мая. 07:42. Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем. В Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую громады. Людей не задело. Апостолово отчасти без света".
Также российские оккупанты ударили системой залпового огня "Смерч" по жилым кварталам Николаева. Есть данные о пострадавшем гражданском. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Отметим, что информация о взрывах в городе появилась в Сети еще накануне вечером, 24 мая.
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