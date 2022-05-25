Жертвы, раненые, разрушения. Опубликованы подробности ракетных ударов россиян по Запорожью
К сожалению
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило украинская ПВО. После детального обследования пораженной территории на месте происшествия работали соответствующие службы.
Спустя несколько часов информация относительно утренних прилетов по областному центру была уточнена. Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов г. Запорожья.
Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах.
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Источник:t.me/zoda_gov_ua
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