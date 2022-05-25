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Командир Азова Прокопенко связался с женой: что известно об условиях содержания защитников Мариуполя

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Есть третьи стороны, контролирующие ситуацию

Командир Азова Прокопенко связался с женой: что известно об условиях содержания защитников Мариуполя

Скріншот з відео

UA-Футбол
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Жена командира батальона "Азов" Дениса Прокопенко сообщила, что муж смог с ней связаться. Об этом говорится в материале The Guardian.

По словам жены Екатерины, они смогли провести короткий телефонный разговор. Денис сообщил, что заключенные не подвергались насилию, но она не уверена, мог ли ее муж говорить открыто.

"Я слышала из других источников, что условия [у них] более или менее удовлетворительные. Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и они не подвергались насилию в течение этого короткого периода. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию", - сказала супруга.

Напомним, что 20 мая российская сторона информировала о завершении эвакуации военных из "Азовстали" и вывозе их на подконтрольную рф территорию. Большинство украинских защитников содержится в Еленовке временно оккупированной Донецкой области. Также часть тяжело раненых бойцов были доставлены в больницу в Новоазовске, которая на данный момент тоже захвачена россиянами. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинских военных из "Азовстали" будет ожидать процедура обмена. Международный комитет Красного Креста, участвующий в мониторинге условий военнопленных, проводит длительную политику публично не комментировать ситуацию.

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В статье: война с Россией Азовсталь Денис Прокопенко
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