Командир Азова Прокопенко связался с женой: что известно об условиях содержания защитников Мариуполя

Жена командира батальона "Азов" Дениса Прокопенко сообщила, что муж смог с ней связаться. Об этом говорится в материале The Guardian.

По словам жены Екатерины, они смогли провести короткий телефонный разговор. Денис сообщил, что заключенные не подвергались насилию, но она не уверена, мог ли ее муж говорить открыто.

"Я слышала из других источников, что условия [у них] более или менее удовлетворительные. Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и они не подвергались насилию в течение этого короткого периода. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию", - сказала супруга.