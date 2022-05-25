Командир Азова Прокопенко связался с женой: что известно об условиях содержания защитников Мариуполя
Есть третьи стороны, контролирующие ситуацию
Скріншот з відео
Жена командира батальона "Азов" Дениса Прокопенко сообщила, что муж смог с ней связаться. Об этом говорится в материале The Guardian.
По словам жены Екатерины, они смогли провести короткий телефонный разговор. Денис сообщил, что заключенные не подвергались насилию, но она не уверена, мог ли ее муж говорить открыто.
"Я слышала из других источников, что условия [у них] более или менее удовлетворительные. Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и они не подвергались насилию в течение этого короткого периода. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию", - сказала супруга.
Напомним, что 20 мая российская сторона информировала о завершении эвакуации военных из "Азовстали" и вывозе их на подконтрольную рф территорию. Большинство украинских защитников содержится в Еленовке временно оккупированной Донецкой области. Также часть тяжело раненых бойцов были доставлены в больницу в Новоазовске, которая на данный момент тоже захвачена россиянами. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинских военных из "Азовстали"
Популярное сейчас
- Резников наградил именным оружием матроса Тамилова: он из Иглы уничтожил Су-34 врага
- В Мариуполе в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить - ФОТО
- Генштаб: Тяжелые бои, которые сейчас продолжаются на востоке, и станут итогом этой войны
- В Украине арестовали первого мэра-коллаборанта
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 16:01 Украинские Последний день на Азовстали. Боец Азова снял короткометражный фильм с завода в Мариуполе
- 13:45 Украинские "Надеюсь, Украина сможет с почестями похоронить своих воинов". Командир Азова – об эвакуации павших из Мариуполя
- 15:45 Украинские Министр обороны Украины: У защитников Мариуполя новый приказ - сохранить свои жизни