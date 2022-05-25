Прицельно бьют по скоплениям людей – россияне продолжают терроризировать Донетчину и Луганщину
Много жертв
Александр Гончаренко Telegram
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай – об актуальной ситуации в регионе:
"Рашисты охотятся за людьми в городе, бьют по вероятным местам скопления жителей и продолжают наступать на Северодонецк. Бои продолжаются в окрестностях города и сейчас. Враг атаковал вечером героическую Белогоровку, ночью орки пошли в наступление в районе Камышевахи и Троицкого, успеха не имели, понесли потери".
"За минувшие сутки на Донбассе отбито девять атак российских захватчиков, уничтожено три танка, восемь артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники".
"В Северодонецке есть шесть погибших и восемь раненых, цифры не окончательные, потому что обстрелы не останавливаются, обследовать территорию почти не реально. Все убитые и пострадавшие найдены на улице, это были одни из кратковременных выходов "подышать".
"Системно обстреливается химзавод "Азот". Не секрет, что там прячутся люди, и рашисты, к сожалению, об этом знают. Вчера там погибли четверо, трое были ранено. россияне уничтожают не мощности завода, они ищут людей. Также попали недалеко от школы, там ранило женщину. Трудная ситуация в старых районах города, россияне сконцентрировали свое внимание именно на них, в результате обстрелов там погибло двое, еще четверо получили ранения".
"Разрушение жилья уже невозможно посчитать. В населенных пунктах области нет живых мест, каждое здание теперь имеет след войны. В сутки выходит около 30 разрушенных жилых домов".
Также Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о текущей обстановке в регионе.
"россия убивает гражданских! За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 2 в Авдеевке, 2 в Райгородке, 1 в Лимане, 1 в Николаевке и 1 в Калинове. Еще 10 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Всех военных преступников привлечем к ответственности!"
О ночном авиаударе сообщает и мэр Краматорска Донецкой области Александр Гончаренко.
"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв. Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас – рядом! Еще рано возвращаться, как бы трудно вам ни было. Берегите себя, я вас умоляю".
Популярное сейчас
- Резников наградил именным оружием матроса Тамилова: он из Иглы уничтожил Су-34 врага
- В Мариуполе в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить - ФОТО
- Генштаб: Тяжелые бои, которые сейчас продолжаются на востоке, и станут итогом этой войны
- Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
Новости по теме
- 10:45 Украинские Жителей Донецкой и Луганской областей призывают эвакуироваться. Враг готовится к прорыву
- 23:25 Украинские Харьков, Мариуполь, Херсон и еще несколько. Президент Украины присвоил почетное звание Героя некоторым городам
- 23:32 Украинские Волноваха, Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы - главы ОГА