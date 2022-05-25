  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Прицельно бьют по скоплениям людей – россияне продолжают терроризировать Донетчину и Луганщину
В тренде

Прицельно бьют по скоплениям людей – россияне продолжают терроризировать Донетчину и Луганщину

Общие новости
(1 голосов)

Много жертв

Прицельно бьют по скоплениям людей – россияне продолжают терроризировать Донетчину и Луганщину

Александр Гончаренко Telegram

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай – об актуальной ситуации в регионе:

"Рашисты охотятся за людьми в городе, бьют по вероятным местам скопления жителей и продолжают наступать на Северодонецк. Бои продолжаются в окрестностях города и сейчас. Враг атаковал вечером героическую Белогоровку, ночью орки пошли в наступление в районе Камышевахи и Троицкого, успеха не имели, понесли потери".

"За минувшие сутки на Донбассе отбито девять атак российских захватчиков, уничтожено три танка, восемь артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники".

"В Северодонецке есть шесть погибших и восемь раненых, цифры не окончательные, потому что обстрелы не останавливаются, обследовать территорию почти не реально. Все убитые и пострадавшие найдены на улице, это были одни из кратковременных выходов "подышать".

"Системно обстреливается химзавод "Азот". Не секрет, что там прячутся люди, и рашисты, к сожалению, об этом знают. Вчера там погибли четверо, трое были ранено. россияне уничтожают не мощности завода, они ищут людей. Также попали недалеко от школы, там ранило женщину. Трудная ситуация в старых районах города, россияне сконцентрировали свое внимание именно на них, в результате обстрелов там погибло двое, еще четверо получили ранения".

"Разрушение жилья уже невозможно посчитать. В населенных пунктах области нет живых мест, каждое здание теперь имеет след войны. В сутки выходит около 30 разрушенных жилых домов".

Также Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о текущей обстановке в регионе.

"россия убивает гражданских! За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 2 в Авдеевке, 2 в Райгородке, 1 в Лимане, 1 в Николаевке и 1 в Калинове. Еще 10 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Всех военных преступников привлечем к ответственности!"

О ночном авиаударе сообщает и мэр Краматорска Донецкой области Александр Гончаренко.

"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв. Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас – рядом! Еще рано возвращаться, как бы трудно вам ни было. Берегите себя, я вас умоляю".

Читайте такжеПод утро россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, а ночью был обстрелян Смерчем Николаев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Павел Кириленко Сергей Гайдай Александр Гончаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/serhiy_hayday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде