Прицельно бьют по скоплениям людей – россияне продолжают терроризировать Донетчину и Луганщину

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай – об актуальной ситуации в регионе:

"Рашисты охотятся за людьми в городе, бьют по вероятным местам скопления жителей и продолжают наступать на Северодонецк. Бои продолжаются в окрестностях города и сейчас. Враг атаковал вечером героическую Белогоровку, ночью орки пошли в наступление в районе Камышевахи и Троицкого, успеха не имели, понесли потери".

"За минувшие сутки на Донбассе отбито девять атак российских захватчиков, уничтожено три танка, восемь артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники".

"В Северодонецке есть шесть погибших и восемь раненых, цифры не окончательные, потому что обстрелы не останавливаются, обследовать территорию почти не реально. Все убитые и пострадавшие найдены на улице, это были одни из кратковременных выходов "подышать".

"Системно обстреливается химзавод "Азот". Не секрет, что там прячутся люди, и рашисты, к сожалению, об этом знают. Вчера там погибли четверо, трое были ранено. россияне уничтожают не мощности завода, они ищут людей. Также попали недалеко от школы, там ранило женщину. Трудная ситуация в старых районах города, россияне сконцентрировали свое внимание именно на них, в результате обстрелов там погибло двое, еще четверо получили ранения".

"Разрушение жилья уже невозможно посчитать. В населенных пунктах области нет живых мест, каждое здание теперь имеет след войны. В сутки выходит около 30 разрушенных жилых домов".