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Советник мэра Мариуполя сообщил количество жертв среди мирного населения города с начала войны с рф

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Сложно хоть как-то описать эти ужасающие масштабы цифр

Советник мэра Мариуполя сообщил количество жертв среди мирного населения города с начала войны с рф

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Мариуполе погибло как минимум 22 тысячи человек, об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в комментарии корреспонденту издания CNN Мелиссе Бэлл.

Озвученная цифра основана на информации чиновников, оставшихся в городе, однако она может быть гораздо больше, как уточнил Андрющенко. Пресса на данный момент не может попасть в город. Советник мэра назвал Мариуполь "городом призраков".

Процесс перезахоронения погибших осложнен тем, что официальные лица россии настаивают на том, чтобы тела были доставлены в морг. При этом родственник, запрашивающий тело для похорон, должен записать видео, где нужно будет признаться в том, что преступление совершили Вооруженные Силы Украины.

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В статье: война с Россией Петр Андрющенко
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Источник:
edition.cnn.com

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