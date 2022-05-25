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Еще двенадцать воздушных целей. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

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Еще двенадцать воздушных целей. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продолжает вести учет потерь врага с начала полномасштабной войны, 24 февраля. За последние сутки сгорели на работе еще 100 оккупантов, врагом потеряно три танка, один самолет, 11 беспилотников и т.д.

  • личного состава – около 29450 (+100) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1305 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 3213 (+19) ед.
  • артиллерийских систем – 606 (+0) ед.
  • РСЗО – 201 (+0) ед.
  • средства ПВО – 93 (+0) ед.
  • самолетов – 206 (+1) ед.
  • вертолетов – 170 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11).
  • крылатые ракеты – 112 (+0).
  • корабли/катера - 13 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2217 (+5) ед.
  • специальная техника – 44 (+1).

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что самые большие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Лиманском направлении.

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В статье: война с Россией
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