Еще двенадцать воздушных целей. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине
Гордимся нашими защитниками!
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продолжает вести учет потерь врага с начала полномасштабной войны, 24 февраля. За последние сутки сгорели на работе еще 100 оккупантов, врагом потеряно три танка, один самолет, 11 беспилотников и т.д.
- личного состава – около 29450 (+100) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1305 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 3213 (+19) ед.
- артиллерийских систем – 606 (+0) ед.
- РСЗО – 201 (+0) ед.
- средства ПВО – 93 (+0) ед.
- самолетов – 206 (+1) ед.
- вертолетов – 170 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11).
- крылатые ракеты – 112 (+0).
- корабли/катера - 13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2217 (+5) ед.
- специальная техника – 44 (+1).
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что самые большие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Лиманском направлении.
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