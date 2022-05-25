Еще двенадцать воздушных целей. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продолжает вести учет потерь врага с начала полномасштабной войны, 24 февраля. За последние сутки сгорели на работе еще 100 оккупантов, врагом потеряно три танка, один самолет, 11 беспилотников и т.д.

личного состава – около 29450 (+100) человек ликвидировано.

танков ‒ 1305 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 3213 (+19) ед.

артиллерийских систем – 606 (+0) ед.

РСЗО – 201 (+0) ед.

средства ПВО – 93 (+0) ед.

самолетов – 206 (+1) ед.

вертолетов – 170 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11).

крылатые ракеты – 112 (+0).

корабли/катера - 13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2217 (+5) ед.

специальная техника – 44 (+1).

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что самые большие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Лиманском направлении.