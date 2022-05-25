Украина начнет строительство железной дороги с европейской колеей

Украина начнет этапное строительство европейской колеи, чтобы соединить украинскую железную дорогу с Европейским союзом. Сначала это будет соединение больших узлов и больших городов, а затем постепенное расширение по всей стране.

Также уже в ближайшее время будут открыты два новых пункта пропуска на западной границе, об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Перед Министерством Инфраструктуры, Государственной погранслужбой и таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги или там, где можно оперативно такие дороги подвести.