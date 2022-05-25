Китай призывает открыть коридоры для экспорта зерна, Зеленский высказался об общей позиции Поднебесной

Глава МИД Китая Ван И во время беседы с немецкой коллегой Анналеной Бербок призвал прекратить огонь на территории Украины и высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта украинского зерна, об этом сообщает CGTN.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно способствовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию "зеленого канала" для экспорта зерновых из Украины. Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности".

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что позиция Китая устраивает Украину, и, не смотря на то, что ему хотелось бы видеть больше поддержки, уже хорошо, что Поднебесная не поддерживает рф. Об этом Президент сказал во время т.н. Украинского завтрака в Давосе.

"Хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику. Поэтому нас устраивает этот статус-кво, скажу честно. Я не вижу от Китая шагов против Украины, но также не вижу шагов в ее поддержку. Хотелось бы иметь преимущество по сравнению с рф в этих отношениях". "Я думаю, что Китаю чего-то не хватает. Думаю, не хватает продолжения тех или иных отношений с США. Я думаю, что здесь Америка может влиять на отношения с Китаем, и потом все это будет влиять на россию".